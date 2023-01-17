Миронов Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Миронов Семен Филиппов
Бракосочетание
11.05.1890
Жена: София Максимова
Рождение ребёнка
15.07.1893
Мать ребёнка: София Максимова
Рождение ребёнка
25.02.1896
Мать ребёнка: София Максимова
Рождение ребёнка
09.05.1898
Мать ребёнка: София Максимова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: София Максимова
Рождение ребёнка
04.10.1907
Мать ребёнка: София Максимова
Смерть
Неизвестно