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Миронов Василий Семенов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Миронов Семен Филиппов

Мать: Миронова Евдокия Акинфиева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1890

Жена: София Максимова

Рождение ребёнка
15.07.1893

Сын: Миронов Василий Васильев

Мать ребёнка: София Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Миронов Алексей Васильев

Мать ребёнка: София Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1898

Сын: Миронов Николай Васильев

Мать ребёнка: София Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: София Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Миронов Иван Васильевич

Мать ребёнка: София Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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