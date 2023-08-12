Бородзеева (Черкавская) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1964
Отец: Малков Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1986
Дочь: Задорина (Бородзеева) Алёна Олеговна
Отец ребёнка: Бородзеев Олег Леонидович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.07.1992
Сын: Бородзеев Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Бородзеев Олег Леонидович
Рождение ребёнка
16.09.2000
Сын: Болтаевский Александр Александрович
Отец ребёнка: Болтаевский Александр Анатольевич