Бородзеева (Черкавская) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородзеева (Черкавская) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1964

Отец: Малков Валентин

Мать: Малкова Галина Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болтаевский Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородзеев Олег Леонидович

Рождение ребёнка
28.06.1986

Дочь: Задорина (Бородзеева) Алёна Олеговна

Отец ребёнка: Бородзеев Олег Леонидович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.07.1992

Сын: Бородзеев Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Бородзеев Олег Леонидович

Рождение ребёнка
16.09.2000

Сын: Болтаевский Александр Александрович

Отец ребёнка: Болтаевский Александр Анатольевич

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