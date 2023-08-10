Бородзеев Олег Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1963
Рождение ребёнка
28.06.1986
Дочь: Задорина Алёна Олеговна
Мать ребёнка: Бородзеева Наталья Викторовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.07.1992
Сын: Бородзеев Дмитрий Олегович
Мать ребёнка: Бородзеева Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно