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Бородзеев Олег Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1963

Отец: Соскин Леонид Михайлович

Мать: Пилецкая Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1986

Дочь: Задорина Алёна Олеговна

Мать ребёнка: Бородзеева Наталья Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.07.1992

Сын: Бородзеев Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Бородзеева Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородзеева Наталья Викторовна

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