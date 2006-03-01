Пилецкая (Борадзева) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилецкая (Борадзева) Зинаида Павловна

Место рождения

Нукус, Каракалпакская АССР

Дата рождения

06.03.1941

Дата смерти

01.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941

Отец: Борадзев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соскин Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.1963

Сын: Бородзеев Олег Леонидович

Отец ребёнка: Соскин Леонид Михайлович

Смерть
01.03.2006

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