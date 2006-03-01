Пилецкая (Борадзева) Зинаида Павловна
Место рожденияНукус, Каракалпакская АССР
Дата рождения06.03.1941
Дата смерти01.03.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941
Отец: Борадзев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1963
Сын: Бородзеев Олег Леонидович
Отец ребёнка: Соскин Леонид Михайлович
Смерть
01.03.2006