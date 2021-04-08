Лялинский Сергей Васильевич 1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лялинский Сергей Васильевич

Автор
ИБ
Бажанова И.

мужской, родился 1899 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

умер 02.11.1903 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Мать
Лялинская Евдокия Александровна1868 ст. г.р.
Отец
Лялинский Василий Николаевич1866 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Лялинский Василий Николаевич

Мать: Лялинская Евдокия Александровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Известно из записи о смерти

Смерть
02.11.1903 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 96): Сергей умер 2.11.1903 от простуды в возрасте 5 лет.

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