Лялинский Сергей Васильевич
мужской, родился 1899 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
умер 02.11.1903 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
МатьЛялинская Евдокия Александровна1868 ст. г.р.
ОтецЛялинский Василий Николаевич1866 ст. г.р.
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Рождение
1899 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
02.11.1903 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о смерти