Красулина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Красулина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Красулина Христиана Яковлевна
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823