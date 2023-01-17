Красулина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасулина Елена

Красулина Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Красулина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Красулина Христиана Яковлевна

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Яков Кузьмич

Смерть
1823
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close