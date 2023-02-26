Терехова Елена (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Елена (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1890

Дочь: Евгения Ефремова

Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Терехов Филипп Ефремов

Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1897

Дочь: Марфа Ефремова

Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Анна Ефремова

Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1912

Сын: Терехов Иван Ефремов

Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Ефрем Андреев

Смерть
Неизвестно
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