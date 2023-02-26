Терехова Елена (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1890
Дочь: Евгения Ефремова
Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
08.10.1892
Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
09.06.1897
Дочь: Марфа Ефремова
Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Анна Ефремова
Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
12.06.1912
Сын: Терехов Иван Ефремов
Отец ребёнка: Терехов Ефрем Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно