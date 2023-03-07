Терехов Ефрем Андреев
Место рождения
Дата рождения26.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1871
Отец: Терехов Андрей Афанасьев
Мать: Терехова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
22.12.1890
Дочь: Евгения Ефремова
Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)
Рождение ребёнка
08.10.1892
Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
09.06.1897
Дочь: Марфа Ефремова
Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Анна Ефремова
Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)
Рождение ребёнка
12.06.1912
Сын: Терехов Иван Ефремов
Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно