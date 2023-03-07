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Терехов Ефрем Андреев

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1871

Отец: Терехов Андрей Афанасьев

Мать: Терехова Ксения Фёдорова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1890

Дочь: Евгения Ефремова

Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Терехов Филипп Ефремов

Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
09.06.1897

Дочь: Марфа Ефремова

Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Анна Ефремова

Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1912

Сын: Терехов Иван Ефремов

Мать ребёнка: Терехова Елена (Григорьева)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Елена (Григорьева)

Смерть
Неизвестно
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