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Каргапольцев Адриан Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Каргапольцев Андрей Казак Ст. Камышловой Константинов

Мать: Кардапольцова Анастасия Федорова

Бракосочетание
10.09.1876

Жена: Каргапольцева Мария Яковлева

М. 19 Ж. 18
Рождение ребёнка
05.04.1878

Сын: Каргапольцев Георгий Адрианов

Мать ребёнка: Каргапольцева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Каргапольцев Василий Андрианов

Мать ребёнка: Каргапольцева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Митрофан Адрианов

Мать ребёнка: Каргапольцева Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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