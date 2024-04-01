Каргапольцев Адриан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
10.09.1876
М. 19 Ж. 18
Рождение ребёнка
05.04.1878
Сын: Каргапольцев Георгий Адрианов
Мать ребёнка: Каргапольцева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Каргапольцев Василий Андрианов
Мать ребёнка: Каргапольцева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргапольцев Митрофан Адрианов
Мать ребёнка: Каргапольцева Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно