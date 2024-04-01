Каргапольцев Андрей Казак Ст. Камышловой Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцев Андрей Казак Ст. Камышловой Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Каргапольцев Константин Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1853

Жена: Кардапольцова Анастасия Федорова

М.26 Ж.17
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Каргапольцев Адриан Андреев

Мать ребёнка: Кардапольцова Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Григорий Андреев

Мать ребёнка: Кардапольцова Анастасия Федорова

Смерть
Неизвестно
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