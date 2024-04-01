Каргапольцев Андрей Казак Ст. Камышловой Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Каргапольцев Константин Иванов
Бракосочетание
16.01.1853
М.26 Ж.17
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Каргапольцев Адриан Андреев
Мать ребёнка: Кардапольцова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргапольцев Григорий Андреев
Мать ребёнка: Кардапольцова Анастасия Федорова
Смерть
Неизвестно