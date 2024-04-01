Каргапольцева (Малышева) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцева (Малышева) Мария Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Малышев Яков Иванов

Мать: Малышева Агафья Афанасьева

Бракосочетание
10.09.1876

Муж: Каргапольцев Адриан Андреев

М. 19 Ж. 18
Рождение ребёнка
05.04.1878

Сын: Каргапольцев Георгий Адрианов

Отец ребёнка: Каргапольцев Адриан Андреев

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Каргапольцев Василий Андрианов

Отец ребёнка: Каргапольцев Адриан Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Митрофан Адрианов

Отец ребёнка: Каргапольцев Адриан Андреев

Смерть
Неизвестно
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