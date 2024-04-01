Каргапольцева (Малышева) Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Малышев Яков Иванов
Бракосочетание
10.09.1876
М. 19 Ж. 18
Рождение ребёнка
05.04.1878
Сын: Каргапольцев Георгий Адрианов
Отец ребёнка: Каргапольцев Адриан Андреев
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Каргапольцев Василий Андрианов
Отец ребёнка: Каргапольцев Адриан Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргапольцев Митрофан Адрианов
Отец ребёнка: Каргапольцев Адриан Андреев
Смерть
Неизвестно