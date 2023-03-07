Нинкин Артемий Иванов
Место рождения
Дата рождения18.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874
Отец: Иван Андреев
Мать: Евдокия Егорова
Бракосочетание
18.?.1900
Жена: Нинкина Васса Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1903
Сын: Нинкин Александр Артемиев
Мать ребёнка: Нинкина Васса Семёнова
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Нинкина Васса Семёнова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Смерть
Неизвестно