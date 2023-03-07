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Нинкин Артемий Иванов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874

Отец: Иван Андреев

Мать: Евдокия Егорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.?.1900

Жена: Нинкина Васса Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Нинкин Александр Артемиев

Мать ребёнка: Нинкина Васса Семёнова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Нинкин Иван Артемович

Мать ребёнка: Нинкина Васса Семёнова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Смерть
Неизвестно
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