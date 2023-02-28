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Нинкина Васса Семёнова

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Семён

Мать: ?

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.?.1900

Муж: Нинкин Артемий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Нинкин Александр Артемиев

Отец ребёнка: Нинкин Артемий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Нинкин Иван Артемович

Отец ребёнка: Нинкин Артемий Иванов

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Смерть
Неизвестно
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