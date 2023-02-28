Нинкина Васса Семёнова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.?.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1903
Сын: Нинкин Александр Артемиев
Отец ребёнка: Нинкин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Нинкин Артемий Иванов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Смерть
Неизвестно