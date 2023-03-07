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Морозова Улита Петрова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

23.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877

Отец: Капитанов Пётр Иванов

Мать: Евдокия Макарова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Морозов Фёдор Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Морозов Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Морозов Иоанн ст.

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Рождение ребёнка
19.05.1912

Сын: Морозов Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Рождение ребёнка
27.06.1916

Сын: Морозов Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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