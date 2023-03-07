Морозова Улита Петрова
Место рождения
Дата рождения23.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877
Отец: Капитанов Пётр Иванов
Мать: Евдокия Макарова
Бракосочетание
21.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
27.05.1904
Сын: Морозов Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Морозов Иоанн ст.
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
19.05.1912
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Рождение ребёнка
27.06.1916
Сын: Морозов Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Морозов Фёдор Косьмин
Смерть
Неизвестно