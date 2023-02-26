Евдокия Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смерти23.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1873
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
12.07.1874
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
23.07.1877
Дочь: Морозова Улита Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1880
Сын: Леонтий Петров
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1881
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Смерть
23.08.1902
Причина смерти: от натуральной