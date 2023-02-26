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Евдокия Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

23.08.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1873

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1874

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1877

Дочь: Морозова Улита Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Леонтий Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1881

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
23.08.1902
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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