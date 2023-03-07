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Павел Анисимов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Анисим Алексеевич

Мать: Анна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1857

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1861

Сын: Ермолай Павлов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1872

Сын: Варфоломей Павлович

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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