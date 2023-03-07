Павел Анисимов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Анисим Алексеевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
09.02.1857
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
27.05.1861
Сын: Ермолай Павлов
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
03.10.1864
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
10.06.1872
Сын: Варфоломей Павлович
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно