Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1857
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
27.05.1861
Сын: Ермолай Павлов
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
03.10.1864
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Рождение ребёнка
10.06.1872
Сын: Варфоломей Павлович
Отец ребёнка: Павел Анисимов
Смерть
Неизвестно