Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1857

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1861

Сын: Ермолай Павлов

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1872

Сын: Варфоломей Павлович

Отец ребёнка: Павел Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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