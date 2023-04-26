Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Платон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Павел Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Сорокина Дарья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Алексеевич
Смерть
Неизвестно