Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Платон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Павел Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Сорокина Дарья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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