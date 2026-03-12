Филимонова (Истомина) Ольга Леонидовна 15.02.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филимонова (Истомина) Ольга Леонидовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.02.1917, Чернигов, Чернігівська область

умерла 08.12.2009, Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область

Отец
Истомин Леонид Владимирович1874 г.р.
Мать
Истомина (Бутурлина) Варвара Александровна20.04.1879 г.р.
Супруги
Филимонов Игорь Николаевич1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1917

Отец: Истомин Леонид Владимирович

Мать: Истомина (Бутурлина) Варвара Александровна

Чернигов, Чернігівська область

Бракосочетание
?.09.1934

Муж: Филимонов Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Игорь Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
26.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Игорь Николаевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
03.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Игорь Николаевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
?.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Игорь Николаевич

Смерть
08.12.2009
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область

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