Филимонова (Истомина) Ольга Леонидовна
женский, родилась 15.02.1917, Чернигов, Чернігівська область
умерла 08.12.2009, Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
ОтецИстомин Леонид Владимирович1874 г.р.
МатьИстомина (Бутурлина) Варвара Александровна20.04.1879 г.р.
Супруги
Филимонов Игорь Николаевич1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1917
Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
?.09.1934
Рождение ребёнка
1936
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1938
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1940
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
?.04.1943
Смерть
08.12.2009
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область