Сафонеева Орина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонеева Орина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сафонеевъ Илья

Отец ребёнка: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1732

Сын: Сафонеевъ Василий

Отец ребёнка: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Сафоневъ Дмитрий

Отец ребёнка: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ

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