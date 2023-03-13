Сафонеева Орина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сафонеевъ Илья
Отец ребёнка: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ
Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сафонеевъ Василий
Отец ребёнка: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сафоневъ Дмитрий
Отец ребёнка: Сафонеевъ Ермолай Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно