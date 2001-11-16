Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1918
Дата смерти16.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1947
Сын: Нуприк Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Нуприк Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Калечиц (Нуприк) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Нуприк Николай Сергеевич
Смерть
16.11.2001
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область