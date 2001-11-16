Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна

Место рождения

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

12.10.1918

Дата смерти

16.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918

Отец: Бурлаков Алексей Елисеевич

Мать: Бурлакова (Овчинникова) Наталья Григорьевна

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуприк Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Нуприк Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Нуприк Николай Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Калечиц (Нуприк) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Нуприк Николай Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.11.2001
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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