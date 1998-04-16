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Нуприк Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

16.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Нуприк Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Калечиц (Нуприк) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.04.1998
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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