Нуприк Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти16.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1947
Сын: Нуприк Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Калечиц (Нуприк) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Нуприк (Бурлакова) Анна Алексеевна
Смерть
16.04.1998
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область