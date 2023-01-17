Хританкова Наталья Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти11.06.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кокошкин Харитон Данилович
Мать: Кокошкина Анисья
Бракосочетание
Около 1918
Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.09.1932
Дочь: Романовская Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Хританков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хританков Иван Андрееевич
Отец ребёнка: Хританков Андрей Афанасьевич
Смерть
11.06.1989