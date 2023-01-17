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Хританкова Наталья Харитоновна

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

11.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кокошкин Харитон Данилович

Мать: Кокошкина Анисья

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1918

Муж: Хританков Андрей Афанасьевич

Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.09.1932

Дочь: Романовская Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Хританков Андрей Афанасьевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хританков Иван Андрееевич

Отец ребёнка: Хританков Андрей Афанасьевич

Смерть
11.06.1989
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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