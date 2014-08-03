Романовская Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1932
Дата смерти03.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1932
Бракосочетание
08.08.1953
Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.06.1954
Дочь: Харитонова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич
Рождение ребёнка
19.12.1955
Дочь: Романовская Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич
Рождение ребёнка
15.10.1960
Дочь: Лизякина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич
Рождение ребёнка
02.12.1964
Дочь: Романовская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич
Смерть
03.08.2014