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Романовская Агафья Андреевна

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

11.09.1932

Дата смерти

03.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1932

Отец: Хританков Андрей Афанасьевич

Мать: Хританкова Наталья Харитоновна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
08.08.1953

Муж: Романовский Николай Ерофеевич

Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.06.1954

Дочь: Харитонова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич

Рождение ребёнка
19.12.1955

Дочь: Романовская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич

Рождение ребёнка
15.10.1960

Дочь: Лизякина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.12.1964

Дочь: Романовская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Романовский Николай Ерофеевич

Смерть
03.08.2014
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