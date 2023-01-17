Кокошкина Анисья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Хританкова Наталья Харитоновна
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Заичкина Репина Харитоновна
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кокошкин Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.
Дочь: Рублева Домна Харитоновна
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хальчукова Марфа Харитоновна
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Хамулева Александра Харитоновна
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кокошкин Василий Харитонович
Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович
Смерть
07.03.1965