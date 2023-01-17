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Кокошкина Анисья

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Кокошкин Харитон Данилович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Хританкова Наталья Харитоновна

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Заичкина Репина Харитоновна

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кокошкин Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.

Дочь: Рублева Домна Харитоновна

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хальчукова Марфа Харитоновна

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Хамулева Александра Харитоновна

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кокошкин Василий Харитонович

Отец ребёнка: Кокошкин Харитон Данилович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
07.03.1965
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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