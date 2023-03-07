Шашкин Трофим Данилович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Шашкин Даниил Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна
Смерть
Неизвестно