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Шашкин Трофим Данилович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шашкин Даниил Григорьевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шашкин Яков Трофимович

Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шашкин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шашкин Гурий Трофимович

Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шашкин Даниил Трофимович

Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шашкин Федор Трофимович

Мать ребёнка: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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