Шашкин Яков Трофимович
мужской, родился 1827, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецШашкин Трофим Данилович1807 г.р.
МатьШашкина Агафья Самсоновна1809 г.р.
Супруги
Шашкина Пелагея Ефимовна1828 г.р.
Дети
(Шашкина) Марфа Трофимовна1849 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шашкин Трофим Данилович
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкина Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Шашкина) Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Шашкина Пелагея Ефимовна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно