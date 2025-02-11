Шашкин Яков Трофимович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Шашкин Яков Трофимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Шашкин Трофим Данилович1807 г.р.
Мать
Шашкина Агафья Самсоновна1809 г.р.
Супруги
Шашкина Пелагея Ефимовна1828 г.р.
Дети
(Шашкина) Марфа Трофимовна1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шашкин Трофим Данилович

Мать: Шашкина Агафья Самсоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкина Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Шашкина) Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Шашкина Пелагея Ефимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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