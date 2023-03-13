Каратовъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Каратовъ Гавриилъ
Мать: Каратова Зиновья
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Каратова Анна
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Каратова Анна
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Шонгина Каратова Ирина Иванова