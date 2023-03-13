Каратовъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратовъ Егоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Каратовъ Гавриилъ

Мать: Каратова Зиновья

Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Каратова Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Каратова Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Шонгина Каратова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шонгина Каратова Ирина Иванова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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