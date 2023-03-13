Каратова (Людеженская) Зиновья
Место рожденияМихайловка
Дата рождения21.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1848
Отец: Людеженский Самойла
Мать: Людеженская Марья
Михайловка
Бракосочетание
17.01.1865
Муж: Каратовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
22.12.1866
Сын: Каратовъ Степанъ
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка
Рождение ребёнка
13.09.1869
Дочь: Цыганова Анна
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.03.1872
Дочь: Григорьева Дарья
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Каратовъ Егоръ
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
13.01.1884
Дочь: Мокина Ксения
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Каратовъ Максимъ
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка
Рождение ребёнка
?.06.1891
Сын: Каратовъ Петръ
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
09.04.1893
Сын: Каратовъ Мартынъ
Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ
Александровка