Каратова (Людеженская) Зиновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратова (Людеженская) Зиновья

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

21.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1848

Отец: Людеженский Самойла

Мать: Людеженская Марья

Михайловка
Бракосочетание
17.01.1865

Муж: Каратовъ Гавриилъ

Рождение ребёнка
22.12.1866

Сын: Каратовъ Степанъ

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
Рождение ребёнка
13.09.1869

Дочь: Цыганова Анна

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.03.1872

Дочь: Григорьева Дарья

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Каратовъ Егоръ

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Рождение ребёнка
13.01.1884

Дочь: Мокина Ксения

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Каратовъ Максимъ

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
Рождение ребёнка
?.06.1891

Сын: Каратовъ Петръ

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Каратовъ Мартынъ

Отец ребёнка: Каратовъ Гавриилъ

Александровка
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