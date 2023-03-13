Шонгина Каратова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Шонгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ
Бракосочетание
26.01.1903
Муж: Каратовъ Егоръ
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Каратовъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шонгинъ Иванъ