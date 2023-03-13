Шонгина Каратова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина Каратова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.
1868 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Шонгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Каратовъ Егоръ

Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Каратовъ Егоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шонгинъ Иванъ