Салманов Егор Никитин
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Салманов Никита Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Салманова Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Салманова Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Салманов Александр Егоров
Мать ребёнка: Салманова Фёкла Михайлова
Место жительства
1850
105 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно