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Салманов Егор Никитин

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Салманов Никита Степанов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Салманов Никита Егоров

Мать ребёнка: Салманова Фёкла Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Салманов Николай Егоров

Мать ребёнка: Салманова Фёкла Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Салманов Александр Егоров

Мать ребёнка: Салманова Фёкла Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
105 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманова Фёкла Михайлова

Смерть
Неизвестно
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