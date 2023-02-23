Салманова Фёкла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалманова Фёкла Михайлова

Салманова Фёкла Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Салманов Никита Егоров

Отец ребёнка: Салманов Егор Никитин

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Салманов Николай Егоров

Отец ребёнка: Салманов Егор Никитин

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Салманов Александр Егоров

Отец ребёнка: Салманов Егор Никитин

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
105 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Егор Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close