Бабурина (Васильева) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Васильева) Ольга Леонидовна

Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
11.05.1903

Муж: Бабурин Дмитрий

Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.

Сын: Бабурин Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Бабурин Дмитрий

Киев, Украинская ССР
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва

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