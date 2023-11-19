Бабурина (Васильева) Ольга Леонидовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1903
Муж: Бабурин Дмитрий
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.
Сын: Бабурин Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Бабурин Дмитрий
Киев, Украинская ССР
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва