Бабурин Кирилл Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабурин Кирилл Дмитриевич

Бабурин Кирилл Дмитриевич

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

21.03.1904 ст.

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1904 ст.

Отец: Бабурин Дмитрий

Мать: Бабурина (Васильева) Ольга Леонидовна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
1928

Жена: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1970
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.