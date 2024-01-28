Бабурин Кирилл Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1904 ст.
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1904 ст.
Бракосочетание
1928
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабурина (Яковлева) Таисия Алексеевна
Смерть
После 1970