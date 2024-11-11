Салищев Дмитрий Николаевич Около 26.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Салищев Дмитрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 26.11.1906, Николо-Барнуки, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умер 17.08.1992, Калуга, город Калуга, Калужская область

Отец
Салищев Николай Гаврилович12.06.1863 г.р.
Мать
Салищева (Шипилова) Александра Александровна24.06.1869 г.р.
Супруги
Салищева (Александрова) Мария Дмитриевна10.03.1910 г.р.
Дети
Салищев Николай ДмитриевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.11.1906

Отец: Салищев Николай Гаврилович

Мать: Салищева (Шипилова) Александра Александровна

Николо-Барнуки, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салищев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Салищева (Александрова) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
11.12.1935

Жена: Салищева (Александрова) Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
17.08.1992
Калуга, город Калуга, Калужская область

Место погребения: г.Калуга

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