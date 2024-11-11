Салищев Дмитрий Николаевич
мужской, родился Около 26.11.1906, Николо-Барнуки, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умер 17.08.1992, Калуга, город Калуга, Калужская область
ОтецСалищев Николай Гаврилович12.06.1863 г.р.
МатьСалищева (Шипилова) Александра Александровна24.06.1869 г.р.
Супруги
Салищева (Александрова) Мария Дмитриевна10.03.1910 г.р.
Дети
Салищев Николай ДмитриевичНеизвестно г.р.
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Рождение
Около 26.11.1906
Николо-Барнуки, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салищев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Салищева (Александрова) Мария Дмитриевна
Бракосочетание
11.12.1935
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.08.1992
Калуга, город Калуга, Калужская область