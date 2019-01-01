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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
324Никольское (Барнуки, Гядково), с. вл.при руч. Анплейке.471842138143Церковь православная 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
121. Никольское (Барнуки, Гладково), село бывшее владельческое, дворов 53, жителей 351, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, 2 часовни, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48147Николо-Барнукисело53°27'46°20'N-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сосновоборский муниципальный район, Сельское поселение Николо-Барнуковский сельсовет
56657428101с Николо-Барнукисело