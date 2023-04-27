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Зыкин Филипп Гарасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Зыкин Гарасим Иванов

Мать: Зыкина Марфа

Рождение ребёнка
1700

Сын: Зыкин Устин Филиппов

Мать ребёнка: Зыкина Мелания

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Зыкина Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Зыкина Мелания

Рождение ребёнка
1703

Сын: Зыкин Дементей Филиппов

Мать ребёнка: Зыкина Мелания

Рождение ребёнка
1714

Сын: Зыкин Козма Филиппов

Мать ребёнка: Зыкина Мелания

Смерть
Неизвестно

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