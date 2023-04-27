Зыкина Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкина Мелания

Зыкина Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Зыкин Устин Филиппов

Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Зыкина Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов

Рождение ребёнка
1703

Сын: Зыкин Дементей Филиппов

Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов

Рождение ребёнка
1714

Сын: Зыкин Козма Филиппов

Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close