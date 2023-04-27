Зыкина Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Зыкин Устин Филиппов
Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Зыкина Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Зыкин Козма Филиппов
Отец ребёнка: Зыкин Филипп Гарасимов
Смерть
Неизвестно