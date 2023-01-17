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Бренер Елизавета Ивановна

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Место рождения

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

29.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: не указан

Мать: Бреннер Роза Ивановна

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.01.1930

Сын: Шубин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1946

Дочь: Бренер Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Смерть
29.10.1982
Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область
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