Бренер Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти29.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Отец: не указан
Мать: Бреннер Роза Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1930
Сын: Шубин Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1946
Дочь: Бренер Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Смерть
29.10.1982
Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область