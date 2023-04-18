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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1845Ровная (Зельман), кол. нем.при р. Подстепной.1758921810341046Церковь католическая 1. Каплица. Училище. Ярмарки 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1167. Ровное (Сельман), село бывшее колонистов, при реке Волге, дворов 327, жителей 3028, церковь католическая, 2 школы, почтовая станция, 182 лавки, 2 ярмарки, баз. ежед Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ровное259164870415846525631612841[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ровное. Б. колон. Немцы и рус. Кат. и прав.5726Р. Волга532100179—85038213687
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13131Ровноераб.посёлок50°47'с.ш.46°02'в.д.M-38-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63639151051рп Ровноерабочий поселок