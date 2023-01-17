Бреннер Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреннер Роза Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Бренер Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.03.1919

Дочь: Бренер Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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