Бреннер Роза Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Бренер Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.03.1919
Дочь: Бренер Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно