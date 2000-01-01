Ефремова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ефремов Ермолай Алексеевич
Отец ребёнка: Ефремов Алексей
Рождение ребёнка
29.06.1908
Отец ребёнка: Ефремов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ефремов Алексей
Смерть
Неизвестно