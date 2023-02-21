Ефремов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ефремов Ермолай Алексеевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария

Рождение ребёнка
29.06.1908

Сын: Ефремов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария

Смерть
Неизвестно
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