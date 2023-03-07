Кулакова (Юрина) Агриппина
Место рождения
Дата рождения14.06.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1862
Отец: Юринъ Павелъ
Мать: Юрина Марѳа
Рождение ребёнка
05.09.1883
Сын: Кулаковъ Иосифъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кулаковъ Василий
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Кулаковъ Семенъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
10.08.1890
Сын: Кулаковъ Миронъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
02.10.1895
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
07.05.1898
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
24.10.1902
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
4-я Усерганская волость