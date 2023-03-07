Кулакова (Юрина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Юрина) Агриппина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1862

Отец: Юринъ Павелъ

Мать: Юрина Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1883

Сын: Кулаковъ Иосифъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кулаковъ Василий

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Кулаковъ Семенъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Кулаковъ Миронъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1895

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1898

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1902

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

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