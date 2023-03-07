Базлова (Юрина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Юрина) Ксения

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1864

Отец: Юринъ Павелъ

Мать: Юрина Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гордеева Надежда

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Рождение ребёнка
1887

Сын: Базловъ Иванъ

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Рождение ребёнка
05.05.1890

Сын: Базловъ Сидоръ

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1891

Сын: Базловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1894

Сын: Базловъ Георгий

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1895

Сын: Базловъ Ефимъ

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1897

Дочь: Чекалова Евдокия

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1902

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1906

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1908

Дочь: Базлова Любовь

Отец ребёнка: Базловъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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