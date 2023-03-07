Базлова (Юрина) Ксения
Место рождения
Дата рождения15.01.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1864
Отец: Юринъ Павелъ
Мать: Юрина Марѳа
Бракосочетание
03.02.1884
Муж: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гордеева Надежда
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
1887
Сын: Базловъ Иванъ
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.05.1890
Сын: Базловъ Сидоръ
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
08.09.1891
Сын: Базловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.04.1894
Сын: Базловъ Георгий
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
31.03.1895
Сын: Базловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.08.1897
Дочь: Чекалова Евдокия
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.10.1902
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
23.01.1906
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма
Рождение ребёнка
04.09.1908
Дочь: Базлова Любовь
Отец ребёнка: Базловъ Кузьма