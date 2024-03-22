Базловъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения29.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861
Отец: Базловъ Егоръ
Мать: Базлова Матрена
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гордеева Надежда
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
1887
Сын: Базловъ Иванъ
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
05.05.1890
Сын: Базловъ Сидоръ
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
08.09.1891
Сын: Базловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
02.04.1894
Сын: Базловъ Георгий
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
31.03.1895
Сын: Базловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
02.08.1897
Дочь: Чекалова Евдокия
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
06.10.1902
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
23.01.1906
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Базлова Ксения
Рождение ребёнка
04.09.1908
Дочь: Базлова Любовь
Мать ребёнка: Базлова Ксения