Косицына Агафья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосицына Агафья Мироновна

Косицына Агафья Мироновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1869

Дата смерти

16.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Исаева Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косицын Семён Ефимович

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: Брезгина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Шимко Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1895

Сын: Косицын Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1899

Сын: Косицын Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Игнат Ефимович

Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Ефим Григорьевич

Смерть
16.06.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close