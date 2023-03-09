Косицына Агафья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1869
Дата смерти16.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Исаева Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
09.10.1892
Дочь: Брезгина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Шимко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1895
Сын: Косицын Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1899
Сын: Косицын Прокопий Ефимович
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косицын Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1964