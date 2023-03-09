Косицын Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Косицын Григорий Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Исаева Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Рождение ребёнка
09.10.1892
Дочь: Брезгина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Шимко Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Рождение ребёнка
23.11.1895
Сын: Косицын Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Рождение ребёнка
25.04.1899
Сын: Косицын Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940