Косицын Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицын Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Косицын Григорий Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Исаева Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косицын Семён Ефимович

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: Брезгина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Шимко Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Рождение ребёнка
23.11.1895

Сын: Косицын Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Рождение ребёнка
25.04.1899

Сын: Косицын Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Игнат Ефимович

Мать ребёнка: Косицына Агафья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына Агафья Мироновна

Смерть
1940