Косицын Григорий Прокопьевич
Место рожденияСело Тяглое Озеро Самарской губернии
Дата рождения1825
Дата смерти18.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Тяглое Озеро Самарской губернии
Рождение ребёнка
1863
Сын: Косицын Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Косицын Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косицына Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косицын Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косицын Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.03.1915