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Косицын Григорий Прокопьевич

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Место рождения

Село Тяглое Озеро Самарской губернии

Дата рождения

1825

Дата смерти

18.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Тяглое Озеро Самарской губернии
Рождение ребёнка
1863

Сын: Косицын Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Косицын Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Косицын Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.03.1915
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