Руднева (Смородинова) Фёкла Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1904
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.10.1905
Сын: Руднев Петр Иванов
Отец ребёнка: Руднев Иван Козьми
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Руднев Иван Козьми
Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно