Руднева (Смородинова) Фёкла Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Смородинова) Фёкла Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1904

Муж: не указан

Рождение ребёнка
07.10.1905

Сын: Руднев Петр Иванов

Отец ребёнка: Руднев Иван Козьми

Рождение ребёнка
1907

Сын: Руднев Василий Иванович

Отец ребёнка: Руднев Иван Козьми

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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